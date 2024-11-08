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القناة 12 الإسرائيلية: أنباء أولية عن تسلل مسيرات إلى أجواء مدينة نهاريا شمال إسرائيل

آخر الأخبار
2024-11-08 | 09:28
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القناة 12 الإسرائيلية: أنباء أولية عن تسلل مسيرات إلى أجواء مدينة نهاريا شمال إسرائيل
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القناة 12 الإسرائيلية: أنباء أولية عن تسلل مسيرات إلى أجواء مدينة نهاريا شمال إسرائيل

 
 
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