عباس: لنتحلّى بأعلى درجات التضامن لوقف العدوان الإسرائيليّ وإيصال المساعدات وتولّي دولة فلسطين مسؤولياتها وإعادة النازحين تمهيدًا لإعادة الإعمار

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عباس: نطالب بتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة ما لم تلتزم بالقانون الدوليّ وتنهي جرائمها كما بمراجعة دول العالم في علاقاتها مع اسرائيل بسبب ارتكابها الابادة الجماعية ونطالب بفرض العقوبات عليها