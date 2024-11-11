الملك عبدالله الثاني: لتحرّك فوريّ لوقف هذا العدوان فلا نريد كلامًا بل مواقف جادّة لإنهاء الماساة وحماية أهلنا في غزة

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عبد الله الثاني: على المجتمع الدولي ان يتخذ موقفا حازما لمنع تفاقم الازمة في غزة ولا بد من تحرك فوري لوقف العدوان وادعو اشقاءنا للمشاركة في جسر انساني لايصال المساعدات الى غزة