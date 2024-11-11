بخاش للـLBCI: لدينا قدرة استيعابية اليوم لـ3 أو 4 أشهر ولكن نخشى من أي حصار بري وبحري وجوي ما قد يؤدي الى ادخال القطاع الطبي في الظلام

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