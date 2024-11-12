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الوكالة الوطنية للاعلام: استشهاد مسعف من الهيئة الصحية الإسلامية وجرح آخر من الدفاع المدني بغارة في المنصوري

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2024-11-12 | 10:59
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الوكالة الوطنية للاعلام: استشهاد مسعف من الهيئة الصحية الإسلامية وجرح آخر من الدفاع المدني بغارة في المنصوري
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الوكالة الوطنية للاعلام: استشهاد مسعف من الهيئة الصحية الإسلامية وجرح آخر من الدفاع المدني بغارة في المنصوري

 
 
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