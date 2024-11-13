ياسين من غرفة عمليات الطوارىء في سرايا بعبدا: ناقشنا كيفية البدء بمساعدة الناس خارج مراكز الإيواء

التالي

آلان عون من غرفة عمليات الطوارىء في سرايا بعبدا: الهدف من اللقاء ألا يتحول موضوع النزوح إلى أي مشكلة على أي صعيد وما يهمنا هو الحفاظ على السلم الأهلي في المناطق