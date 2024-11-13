آلان عون من غرفة عمليات الطوارىء في سرايا بعبدا: الهدف من اللقاء ألا يتحول موضوع النزوح إلى أي مشكلة على أي صعيد وما يهمنا هو الحفاظ على السلم الأهلي في المناطق

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كميل شمعون من غرفة عمليات الطوارىء في سرايا بعبدا: من واجباتنا مراقبة المساعدات التي تصل الى لبنان من الدول الصديقة واقترحت أن توزّع المساعدات من خلال الجيش اللبناني الذي يتميز بشفافية تامة