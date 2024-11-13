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ياسين من سراي بعبدا للـLBCI: جئنا لنناقش الإحتياجات الملحة والتركيز خلال الـ50 يومًا كان على مراكز الإيواء والموارد المتاحة

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2024-11-13 | 05:46
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ياسين من سراي بعبدا للـLBCI: جئنا لنناقش الإحتياجات الملحة والتركيز خلال الـ50 يومًا كان على مراكز الإيواء والموارد المتاحة
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ياسين من سراي بعبدا للـLBCI: جئنا لنناقش الإحتياجات الملحة والتركيز خلال الـ50 يومًا كان على مراكز الإيواء والموارد المتاحة

 
 
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