قاسم هاشم لـ "حوار المرحلة": بري قال سابقاً "انا واحد من ابناء شعبي وما يصيب شعبي قد يصيبني" والتهديد باغتياله من قِبل إسرائيل لن يخيفه

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السفير المصري لدى لبنان للـLBCI: زيارة وزير الخارجية المصري ليست الأولى وتأتي في هذه الظروف مع وجود متغيرات وموقف مصر والعالم الإسلامي هو مع أهمية وقف إطلاق النار في لبنان وغزة