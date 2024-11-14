مركز عمليات طوارىء الصحة: الغارة الإسرائيلية على حي الشعب - بعلبك أدت في حصيلة أولية إلى سقوط ثلاثة شهداء ورفعت أشلاء من المكان يتم التحقق من هوية أصحابها إضافةً إلى إصابة إثني عشر آخرين بجروح

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