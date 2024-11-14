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الوكالة الوطنية للإعلام: غارة إستهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي بريقع وصير الغربية
آخر الأخبار
2024-11-14 | 10:12
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الوكالة الوطنية للإعلام: غارة إستهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي بريقع وصير الغربية
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