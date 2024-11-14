منيمنة لـ "جدل": المهم هو ما يحدث على طاولة المفاوضات ولا يمكننا أن نعرف وضع لبنان العسكري والميداني اليوم لأن حزب الله لا يصرّح والطرف الاسرائيلي في الوقت نفسه يعظم انجازاته

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