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التلفزيون السوري الرسمي: سماع دوي انفجارات في العاصمة دمشق بمحيط منطقة السيدة زينب

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2024-11-14 | 15:28
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التلفزيون السوري الرسمي: سماع دوي انفجارات في العاصمة دمشق بمحيط منطقة السيدة زينب
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التلفزيون السوري الرسمي: سماع دوي انفجارات في العاصمة دمشق بمحيط منطقة السيدة زينب

 
 
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