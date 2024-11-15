المقاومة الإسلامية: استهدفنا تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس (مرتفع كحيل) بصلية صاروخية

المقاومة الإسلامية: صلية صاروخية على مستوطنة سعسع ومحلقة انقضاضية كبيرة استهدفت تجمعًا لقوات الجيش الاسرائيلي في بلدة مارون الراس

المقاومة الإسلامية: صلية صاروخية على مستوطنة سعسع ومحلقة انقضاضية كبيرة استهدفت تجمعًا لقوات الجيش الاسرائيلي في بلدة مارون الراس

يديعوت أحرونوت: تقديرات إسرائيل أن حزب الله والحكومة اللبنانية لن يقبلا حرية عمل إسرائيل في حالة حدوث انتهاكات وحزب الله قادر على مواصلة الحرب ولن يتعجل في قبول مقترح التسوية