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الجيش الإسرائيلي: مقتل 794 ضابطا وجنديا وإصابة 781 بجروح خطيرة منذ بداية الحرب
آخر الأخبار
2024-11-15 | 09:00
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الجيش الإسرائيلي: مقتل 794 ضابطا وجنديا وإصابة 781 بجروح خطيرة منذ بداية الحرب
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