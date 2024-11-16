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o
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o
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الجيش الإسرائيلي: حزب الله أطلق 80 قذيفة صاروخية من لبنان باتجاه إسرائيل السبت
آخر الأخبار
2024-11-16 | 17:18
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الجيش الإسرائيلي: حزب الله أطلق 80 قذيفة صاروخية من لبنان باتجاه إسرائيل السبت
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