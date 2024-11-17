سالم زهران للـLBCI: الورقة التي وصلت فيها بند مبهم وهي تقول أن الطرفين يستطيعان الرد عند حصول اي خرق بالاضافة الى مسألة لجنة المراقبة

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