هوكشتاين: سنقوم بمباحثات في إسرائيل وفق المباحثات التي قمت بها في لبنان

المقاومة الإسلاميّة: شنينا هجومًا جويّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة لوجستية للفرقة 146 في جيش العدو الإسرائيلي (شمال بلدة الشيخ دنون) شرقي مدينة نهاريا

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