مركز الملك سلمان للاغاثة: مستمرون بمشروع "كنف 3" لتوزيع ملابس شتوية على الايتام وذوي الحاجات

أكّد "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية” “استمراره بالتعاون مع جمعية الايادي البيضاء، بتنفيذ مشروع كنف 3 في جمهورية لبنان لعام 2024".

ولفت، في بيان، إلى أن "المشروع يشمل توزيع ملابس شتوية على المستفيدين من الاطفال الايتام وذوي الحاجات الخاصة، حيث تم توزيع هذه الكسوة الشتوية داخل أحد المحلات المتخصصة في بيع الألبسة المتعاون معها المركز في مدينة طرابلس وبيروت وزحلة، واستفاد منها 450 طفلا من اللاجئين السوريين والمجتمع اللبناني المضيف القاطنين في طرابلس، بيروت، عرمون وضواحيها والبقاع الغربيّ.