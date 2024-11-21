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o
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السلطة الفلسطينية ترحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
آخر الأخبار
2024-11-21 | 10:57
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السلطة الفلسطينية ترحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
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