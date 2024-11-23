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o
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رئيس كولومبيا لـ"الجزيرة": نحترم قرار الجنائية الدولية وإذا زار نتنياهو ووزير دفاعه كولومبيا فسنعتقلهما
آخر الأخبار
2024-11-23 | 03:14
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رئيس كولومبيا لـ"الجزيرة": نحترم قرار الجنائية الدولية وإذا زار نتنياهو ووزير دفاعه كولومبيا فسنعتقلهما
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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