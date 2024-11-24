رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يلتقي مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبيّ جوزيب بوريل

يديعوت أحرونوت: "حزب الله" أطلق منذ الصباح 60 صاروخًا واستهدف بشكل مكثف المطلة ما تسبب بأضرار جسيمة في البلدة

يديعوت أحرونوت: "حزب الله" أطلق منذ الصباح 60 صاروخًا واستهدف بشكل مكثف المطلة ما تسبب بأضرار جسيمة في البلدة

منيمنة للـLBCI: علينا أن نعيش مع بعضنا لكن ليس وفق السياق السابق الذي فيه سلاح غير شرعيّ ونقطة الانطلاق هي اتفاق الطائف والميثاق الوطنيّ