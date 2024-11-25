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الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في نهاريا وبلدات بالجليل الغربي

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2024-11-25 | 01:43
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الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في نهاريا وبلدات بالجليل الغربي
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الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في نهاريا وبلدات بالجليل الغربي

 
 
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