"الجزيرة": مسيرة إسرائيلية تطلق النار على منازل مواطنين في المخيم الجديد في النصيرات وسط قطاع غزة

الزعيم الأعلى الإيرانيّ: كان يجب إصدار أحكام إعدام لقادة إسرائيل وليس أوامر اعتقال

الزعيم الأعلى الإيرانيّ: كان يجب إصدار أحكام إعدام لقادة إسرائيل وليس أوامر اعتقال

فايننشال تايمز عن الأونروا: سكّان غزة الذين يعانون سوء التغذية يواجهون خطرًا إضافيًا للإصابة بالأمراض في الشتاء