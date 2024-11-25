"هيومن رايتس ووتش": على الحكومة الأميركية تعليق نقل الأسلحة إلى إسرائيل بسبب الغارات غير القانونية المتكررة على المدنيين التي قد تجعل المسؤولين الأميركيين متواطئين في ارتكاب جرائم حرب

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"هيومن رايتس ووتش": الغارة التي شنتها إسرائيل على لبنان في 25 تشرين الأول وأسفرت عن مقتل ثلاثة صحافيين وجرح أربعة آخرين شكّلت على الأرجح هجومًا متعمدًا ضد مدنيين وجريمة حرب واضحة