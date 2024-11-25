بو صعب من عين التينة: الجلسة التشريعية ستعقد الخميس المقبل وقررّنا حصر جدول الأعمال في مواد قليلة جدًّا نظرًا للوضع القائم

التالي

بو صعب: هناك اقتراح مقدم لاستمرار عمل مجلس القضاء الأعلى وفيما خص قادة الاجهزة الامنية هناك أكثر من اقتراح وسيتم درس الاقتراحات للوصول الى صيغة واحدة