مراسلة الـ LBCI امال شحادة: مسودة الاتفاق تشير الى ان انسحاب الجيش الاسرائيلي سيكون تدريجيا بالتزامن مع نشر الجيش اللبناني في الجنوب خلال 60 يوماً ولا وجود لمنطقة عازلة على الحدود

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الكرملين: نريد أن تتوقف الضربات الإسرائيلية على الأهداف المدنية في لبنان والوضع الإنساني طارئ ومن المهم توفير قنوات أوسع لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الشرق الأوسط