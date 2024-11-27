بري: البدء بمرحلة جديدة ونطوي لحظة تاريخية كانت الاخطر على لبنان واناشد القوى السياسية لان اللحظة ليست للرقص فوق الدماء بل ان نحفظ لبنان واحداً قادراُ على الخروج أكثر قوة من محنته

أبي خليل للـLBCI: عملنا القيام بمصلحتنا وليس مصلحة الآخرين ونحن مصممون ومطلبنا من الـ2006 حتى اليوم هو انخراط كل عناصر القوة اللبنانية باستراتيجية مرجعيتها الدولة اللبنانية

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