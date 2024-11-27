النائب بيار بو عاصي لـ حوار المرحلة: لبنان مقسوم الى 4 اقسام الاول فَرح لوقف الحرب الثاني حزين لأن لبنان دُمّر والثالث في نشوة النصر والرابع في خيبة أمل لأنه كان يريد ان تقضي اسرائيل على حزب الله بالكامل ونحن كقوات نُعنى فقط في القسمين الأولين

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