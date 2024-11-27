القناة 12 الإسرائيلية: الوثيقة المتعلقة بلبنان تتضمن بندًا حول التعاون بين واشنطن وتل أبيب بشأن إيران والوثيقة الأميركية التي مهّدت الطريق للاتفاق في لبنان تحتوي على عدة بنود سرية

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