حليمة قعقور: لن نقبل الا بأن يصبح هناك تصويت إلكتروني في المجلس النيابي واذا لم يحصل فإن هذا المجلس ليس بمجلس

النائب جورج عدوان: لن نقبل بعد اليوم أن يكون هناك سلاح خارج الدولة اللبنانية ولا مناطق بعد اليوم محذّر الدخول إليها فإمّا نعتبر كلّنا أنّ جيشنا هو الحامي الوحيد إمّا هذه الدوّامة ستعود وسترون العالم كلّه تخلّى عن لبنان

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