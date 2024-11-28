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البقاع
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o
الجنوب
17
o
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o
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o
كسروان
17
o
متن
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أمال شحادة: الاسرائيليون يتعاملون على أرض الواقع على أن ما يحصل هو هدنة وليس وقفًا لاطلاق النار وهذا الامر يستوجب الحذر وقد يؤدي الى تدهور الوضع وفشل الاتفاق في أقل من 60 يومًا
آخر الأخبار
2024-11-28 | 07:48
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أمال شحادة: الاسرائيليون يتعاملون على أرض الواقع على أن ما يحصل هو هدنة وليس وقفًا لاطلاق النار وهذا الامر يستوجب الحذر وقد يؤدي الى تدهور الوضع وفشل الاتفاق في أقل من 60 يومًا
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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