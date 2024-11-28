أمال شحادة: الاسرائيليون يتعاملون على أرض الواقع على أن ما يحصل هو هدنة وليس وقفًا لاطلاق النار وهذا الامر يستوجب الحذر وقد يؤدي الى تدهور الوضع وفشل الاتفاق في أقل من 60 يومًا

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