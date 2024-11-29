جورج عطالله للـLBCI: أعتقد أن هناك مراجعة ذاتية نقدية وجديدة لدى حزب الله مبنية على معطيات الحرب الأخيرة وعلى ما لمسه من الشعب اللبناني

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك