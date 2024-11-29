جعجع: لا وجود لمعادلة "جيش شعب مقاومة" بحسب الاتفاق الموقع لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل بالنسختين العربية والإنجليزية وهم "عم بجربوا يزعبرو من كل الجهات كأنو مش ميت حدا" في محاولة لتغيير الواقع لكن الحقيقة واضحة ولا يمكن التلاعب بها

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