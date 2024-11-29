نبيل بدر للـ LBCI: حوار جديّ يديره رئيس الجمهورية للوصول الى خيار مشترك ولبنان جديد ورغم كل شيء علينا أن لا نستخف بالقوة العسكرية لحزب الله والآن اصبح الجدال حول دور حزب الله المستقبلي

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