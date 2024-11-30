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الوكالة الوطنية: قصف أطراف شقراء فجرًا وقذيفة على الخيام

آخر الأخبار
2024-11-30 | 04:12
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الوكالة الوطنية: قصف أطراف شقراء فجرًا وقذيفة على الخيام
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الوكالة الوطنية: قصف أطراف شقراء فجرًا وقذيفة على الخيام

 
 
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