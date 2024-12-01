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o
البقاع
9
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
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o
كسروان
18
o
متن
18
o
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إحصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و5 جرحى في 6 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2024-12-01 | 00:50
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إحصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و5 جرحى في 6 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
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