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o
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أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: إدارة بايدن تشعر بالقلق من احتمال انهيار وقف إطلاق النار الهش في لبنان
آخر الأخبار
2024-12-02 | 12:59
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أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: إدارة بايدن تشعر بالقلق من احتمال انهيار وقف إطلاق النار الهش في لبنان
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