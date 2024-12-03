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o
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o
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o
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19
o
متن
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سانا نقلا عن مصدر عسكري: تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت الى مدينة حماة لتعزيز القوات الموجودة على الخطوط الأمامية والتصدي لأي محاولة هجوم قد تشنها التنظيمات الإرهابية
آخر الأخبار
2024-12-03 | 12:53
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سانا نقلا عن مصدر عسكري: تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت الى مدينة حماة لتعزيز القوات الموجودة على الخطوط الأمامية والتصدي لأي محاولة هجوم قد تشنها التنظيمات الإرهابية
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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