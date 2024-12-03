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البنتاغون: ضرباتنا ذات طابع دفاعي وقضت على تهديدات وشيكة لقواتنا

آخر الأخبار
2024-12-03 | 14:19
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البنتاغون: ضرباتنا ذات طابع دفاعي وقضت على تهديدات وشيكة لقواتنا
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البنتاغون: ضرباتنا ذات طابع دفاعي وقضت على تهديدات وشيكة لقواتنا

 
 
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