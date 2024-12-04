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بو صعب: سمعت من الرئيس نبيه أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سينطلق عمل لجنة مراقبة الإتفاق وهذا الاتفاق حصل كي يبقى وينجح

آخر الأخبار
2024-12-04 | 06:56
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بو صعب: سمعت من الرئيس نبيه أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سينطلق عمل لجنة مراقبة الإتفاق وهذا الاتفاق حصل كي يبقى وينجح
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بو صعب: سمعت من الرئيس نبيه أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سينطلق عمل لجنة مراقبة الإتفاق وهذا الاتفاق حصل كي يبقى وينجح

 
 
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