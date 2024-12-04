حاصباني لـ حوار المرحلة: علينا كنواب وسياسيين متابعة ما التزمت به الحكومة لتطبيقه في الإتفاق كي لا يحصل أي خرق جديد

الوكالة الوطنية للاعلام: طائرة مسيّرة إسرائيلية تحلق على علو منخفض في أجواء مدينة صور

الوكالة الوطنية للاعلام: طائرة مسيّرة إسرائيلية تحلق على علو منخفض في أجواء مدينة صور

خطوة "غير عادلة"... هذا ما قالته الأولمبية الدولية عن الجوائز المالية في الأولمبياد