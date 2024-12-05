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o
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المعارضة السورية المسلحة: سيطرنا على 4 قرى وعلى تلة الشيحة الاستراتيجية قرب مدينة حماة
آخر الأخبار
2024-12-05 | 05:52
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المعارضة السورية المسلحة: سيطرنا على 4 قرى وعلى تلة الشيحة الاستراتيجية قرب مدينة حماة
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