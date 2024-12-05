الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
6
o
الجنوب
15
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
6
o
الجنوب
15
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
باسيل لـ"جدل": حزب الله لم يتنهِ عسكريًا ولو استطاعت اسرائيل سحقه لفعلت
آخر الأخبار
2024-12-05 | 13:46
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
باسيل لـ"جدل": حزب الله لم يتنهِ عسكريًا ولو استطاعت اسرائيل سحقه لفعلت
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
لـ"جدل":
يتنهِ
عسكريًا
استطاعت
اسرائيل
لفعلت
التالي
مسلحون سوريون معارضون يقولون إنهم دخلوا مدينة حماة
اكسيوس: اسرائيل قدمت لحركة حماس اقتراحًا محدثًا بشأن اتفاق لغزة في وقت يضغط فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أجل التوصل إلى حل
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
خبر عاجل
15:34
باسيل لـ جدل : لا نريد عودة للنزوح السوري مرّة جديدة لذا أدعو الاجهزة الامنية لاغلاق الحدود مع سوريا لبقاء السوريين في ارضهم وللحفاظ على امن لبنان
خبر عاجل
15:34
باسيل لـ جدل : لا نريد عودة للنزوح السوري مرّة جديدة لذا أدعو الاجهزة الامنية لاغلاق الحدود مع سوريا لبقاء السوريين في ارضهم وللحفاظ على امن لبنان
0
منوعات
15:33
بعد انتقاله للعيش في كندا... أستاذ يعتمد التدريس عن بُعد لطلابه في غزة
منوعات
15:33
بعد انتقاله للعيش في كندا... أستاذ يعتمد التدريس عن بُعد لطلابه في غزة
0
آخر الأخبار
15:26
باسيل لـ "جدل" : أخاف من التقسيم في سوريا لأن لديه ارتدادات على لبنان
آخر الأخبار
15:26
باسيل لـ "جدل" : أخاف من التقسيم في سوريا لأن لديه ارتدادات على لبنان
0
آخر الأخبار
15:23
هيئة المسح الجيولوجي الأميركية: الزلزال الذي ضرب مدينة فيرنديل بولاية كاليفورنيا بقوّة سبع درجات
آخر الأخبار
15:23
هيئة المسح الجيولوجي الأميركية: الزلزال الذي ضرب مدينة فيرنديل بولاية كاليفورنيا بقوّة سبع درجات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
15:33
بعد انتقاله للعيش في كندا... أستاذ يعتمد التدريس عن بُعد لطلابه في غزة
منوعات
15:33
بعد انتقاله للعيش في كندا... أستاذ يعتمد التدريس عن بُعد لطلابه في غزة
0
آخر الأخبار
15:26
باسيل لـ "جدل" : أخاف من التقسيم في سوريا لأن لديه ارتدادات على لبنان
آخر الأخبار
15:26
باسيل لـ "جدل" : أخاف من التقسيم في سوريا لأن لديه ارتدادات على لبنان
0
آخر الأخبار
15:23
هيئة المسح الجيولوجي الأميركية: الزلزال الذي ضرب مدينة فيرنديل بولاية كاليفورنيا بقوّة سبع درجات
آخر الأخبار
15:23
هيئة المسح الجيولوجي الأميركية: الزلزال الذي ضرب مدينة فيرنديل بولاية كاليفورنيا بقوّة سبع درجات
0
آخر الأخبار
15:15
باسيل لـ "جدل": لم استجدِ يومًا رفع العقوبات عنّي وهذا الامر واجب لأنها فُرضت عليي ظُلمًا بسبب علاقتي بحزب الله ولديّ الاثباتات
آخر الأخبار
15:15
باسيل لـ "جدل": لم استجدِ يومًا رفع العقوبات عنّي وهذا الامر واجب لأنها فُرضت عليي ظُلمًا بسبب علاقتي بحزب الله ولديّ الاثباتات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
14:20
ماذا يكشف استخدامكم للرموز التعبيرية عن مستوى الذكاء العاطفي لديكم؟
منوعات
14:20
ماذا يكشف استخدامكم للرموز التعبيرية عن مستوى الذكاء العاطفي لديكم؟
0
فنّ
2024-09-22
الجنسيّة السعوديّة لهبة القوّاس تقديراً لإبداعاتها (صور)
فنّ
2024-09-22
الجنسيّة السعوديّة لهبة القوّاس تقديراً لإبداعاتها (صور)
0
أخبار دولية
2024-09-09
شركات النفط الأميركية تجلي موظفين وتقلص عمليات تأهبًا للعاصفة فرانسين
أخبار دولية
2024-09-09
شركات النفط الأميركية تجلي موظفين وتقلص عمليات تأهبًا للعاصفة فرانسين
0
آخر الأخبار
13:39
النائب جبران باسيل لـ "جدل" : اتفاق وقف النار قام به الشيعة مع اسرائيل بواسطة اميركا وبعلم الجيش اللبناني واقرته الحكومة وعلى جميع من قام بهذا الاتفاق الالتزام به
آخر الأخبار
13:39
النائب جبران باسيل لـ "جدل" : اتفاق وقف النار قام به الشيعة مع اسرائيل بواسطة اميركا وبعلم الجيش اللبناني واقرته الحكومة وعلى جميع من قام بهذا الاتفاق الالتزام به
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
نجم الفنانة ميريام فارس يلمع في الفورمولا وان في قطر
تقارير نشرة الاخبار
13:57
نجم الفنانة ميريام فارس يلمع في الفورمولا وان في قطر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
شركة IPT... نحو تعزيز التنمية المستدامة ودعم الابتكار
تقارير نشرة الاخبار
13:55
شركة IPT... نحو تعزيز التنمية المستدامة ودعم الابتكار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
نوتردام دو باريس إرث تاريخي وثروة اقتصادية
تقارير نشرة الاخبار
13:55
نوتردام دو باريس إرث تاريخي وثروة اقتصادية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
مشاورات نيابية مكثفة تحضيراً لجلسة 9 كانون الثاني... ومصيرها غامض
تقارير نشرة الاخبار
13:35
مشاورات نيابية مكثفة تحضيراً لجلسة 9 كانون الثاني... ومصيرها غامض
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
الصليب الاحمر: تطوع والتزام رغم كل الصعوبات ورسالة لكل متطوع في اليوم العالمي للمتطوعين
تقارير نشرة الاخبار
13:32
الصليب الاحمر: تطوع والتزام رغم كل الصعوبات ورسالة لكل متطوع في اليوم العالمي للمتطوعين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
التنسيق الاميركي - الفرنسي - اللبناني يسبق اجتماع اللجنة الخماسية
تقارير نشرة الاخبار
13:26
التنسيق الاميركي - الفرنسي - اللبناني يسبق اجتماع اللجنة الخماسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
تقدم ملحوظ في ملف الاسرى بين حماس واسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:14
تقدم ملحوظ في ملف الاسرى بين حماس واسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
العميد المتقاعد خالد حمادة للـLBCI: ما يحصل في سوريا محاولة لقطع الطريق أمام المجموعات المدعومة من إيران
تقارير نشرة الاخبار
13:12
العميد المتقاعد خالد حمادة للـLBCI: ما يحصل في سوريا محاولة لقطع الطريق أمام المجموعات المدعومة من إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
بعد حلب... حماه بيد المعارضة والعين على حمص
تقارير نشرة الاخبار
13:10
بعد حلب... حماه بيد المعارضة والعين على حمص
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
03:15
أدرعي إلى سكان لبنان: يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى التالية ومحيطها
أخبار لبنان
03:15
أدرعي إلى سكان لبنان: يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى التالية ومحيطها
2
خبر عاجل
14:23
باسيل لـ جدل عن كلام قاسم حول انتصار اكبر من عام 2006: "مجبور يقول هيك" ولديه ما يكفي من الادراك والوعي أنه لا يمكن الاستمرار على ما كان عليه سابقاً
خبر عاجل
14:23
باسيل لـ جدل عن كلام قاسم حول انتصار اكبر من عام 2006: "مجبور يقول هيك" ولديه ما يكفي من الادراك والوعي أنه لا يمكن الاستمرار على ما كان عليه سابقاً
3
آخر الأخبار
17:52
مسؤول أميركي لـ"إي بي سي": التحذير جاء خلال إتصال بين رئيس هيئة الأركان المشتركة الروسية مع نظيره الأميركي وروسيا قالت إن على السفن الأميركية الإبتعاد عن منطقة الهدف لأسباب تتعلق بالسلامة
آخر الأخبار
17:52
مسؤول أميركي لـ"إي بي سي": التحذير جاء خلال إتصال بين رئيس هيئة الأركان المشتركة الروسية مع نظيره الأميركي وروسيا قالت إن على السفن الأميركية الإبتعاد عن منطقة الهدف لأسباب تتعلق بالسلامة
4
خبر عاجل
10:53
المعارضة السورية المسلحة: نعلن تحرير مدينة حماة بالكامل بعد أن أكملت قواتنا عمليات التمشيط بنجاح
خبر عاجل
10:53
المعارضة السورية المسلحة: نعلن تحرير مدينة حماة بالكامل بعد أن أكملت قواتنا عمليات التمشيط بنجاح
5
آخر الأخبار
17:46
مسؤول أميركي لـ"إي بي سي": موسكو حذرت واشنطن من أنها ستنفذ تجارب لإطلاق صواريخ تفوق سرعة الصوت في شرق المتوسط
آخر الأخبار
17:46
مسؤول أميركي لـ"إي بي سي": موسكو حذرت واشنطن من أنها ستنفذ تجارب لإطلاق صواريخ تفوق سرعة الصوت في شرق المتوسط
6
خبر عاجل
16:01
مصدر مطلع لرويترز: قطر إستأنفت دورها كوسيط رئيسي في غزة ومن المتوقع عودة فريق التفاوض التابع لحماس إلى الدوحة لتسهيل المحادثات
خبر عاجل
16:01
مصدر مطلع لرويترز: قطر إستأنفت دورها كوسيط رئيسي في غزة ومن المتوقع عودة فريق التفاوض التابع لحماس إلى الدوحة لتسهيل المحادثات
7
خبر عاجل
13:49
باسيل لـ جدل : خسرنا معادلة الرّدع وفي الوقت عينه أُثبت ان اسرائيل لا تستطيع التنزه في لبنان كما فعلت في العام ١٩٨٢ فلا انكسار ولا انتصار
خبر عاجل
13:49
باسيل لـ جدل : خسرنا معادلة الرّدع وفي الوقت عينه أُثبت ان اسرائيل لا تستطيع التنزه في لبنان كما فعلت في العام ١٩٨٢ فلا انكسار ولا انتصار
8
أخبار دولية
01:29
مقتل الرئيس التنفيذي لشركة يونايتد هيلث كير بعد إطلاق النار عليه
أخبار دولية
01:29
مقتل الرئيس التنفيذي لشركة يونايتد هيلث كير بعد إطلاق النار عليه
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More