حماس: إعلان سموتريتش مصادرة أراض بالضفة يؤكد مضيه بتنفيذ خطة حكومته الفاشية لبسط السيطرة على كامل الضفة والقرارات الخطيرة والسياسة الاستيطانية المتصاعدة ستقابل بمزيد من الصمود وتصعيد المقاومة للخلاص من المحتل

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رئيس هيئة الحشد الشعبي: العراق وإن لم يكن طرفا في الأزمة السورية فعليه الوقاية بظل ما يجري وسوريا تمثل مجالنا الأمني الحيوي الذي لا يمكن فصله عن العراق وكل من يقول غير ذلك واهم