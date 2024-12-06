قائد قوات سوريا الديمقراطية: بسبب التطورات الأخيرة لاحظنا زيادة بتحركات تنظيم الدولة الإسلامية في البادية السورية وريف دير الزور والرقة والتنظيم تمكن من استعادة بعض الأراضي وننسق مع التحالف الدولي بقيادة أميركا لمواجهة أي تهديد منه

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قائد قوات سوريا الديمقراطية: لا مواجهات حاليا بين القوات وهيئة تحرير الشام لكننا سنرد إذا حدث هجوم من أي جهة والقوات تنسق مع روسيا وأميركا بشأن التطورات الراهنة