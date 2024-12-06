قائد قوات سوريا الديمقراطية: لا مواجهات حاليا بين القوات وهيئة تحرير الشام لكننا سنرد إذا حدث هجوم من أي جهة والقوات تنسق مع روسيا وأميركا بشأن التطورات الراهنة

في أجواء ساحرة ومميزة... مهرجان البحر الأحمر السينمائي يكرّم فان ديزل وعامر خان ومنى زكي

في أجواء ساحرة ومميزة... مهرجان البحر الأحمر السينمائي يكرّم فان ديزل وعامر خان ومنى زكي

قائد قوات سوريا الديمقراطية: بسبب التطورات الأخيرة لاحظنا زيادة بتحركات تنظيم الدولة الإسلامية في البادية السورية وريف دير الزور والرقة والتنظيم تمكن من استعادة بعض الأراضي وننسق مع التحالف الدولي بقيادة أميركا لمواجهة أي تهديد منه