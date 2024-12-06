رامي عبد الرحمن للـLBCI: محور المقاومة بسوريا ينهار والعراق حيد نفسه وما يحصل هو أكبر ضربة للأسد على محور طهران بيروت ولا أحد يعلم ما يمكن أن يحصل بسوريا وايران ضخت ملايين الدولارات في دير الزور وفي ساعات انتهى كل شيء هناك

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