الصايغ للـLBCI: إبقاء رئيس الوزراء السوري لتأمين انتقال السلطة دليل على أن العقل الذي يتحكم بعمل الثوار الجبار على الأرض يظهر وعيا لتكون سوريا مستقرة

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باسيل: ما يحصل في سوريا يخص الشعب السوري ونحن نأمل ان يكون لخير سوريا ولبنان وان يؤدي لعودة سريعة للنازحين السوريين الى بلادهم ولعلاقات ايجابية ومتوازنة مع لبنان تحفظ سيادة البلدين دون تدخل اي منهما بشؤون الآخر