جعجع: ما يحصل اليوم ليس نهاية المطاف بل بدايته واتى وقت العدالة في سوريا ولبنان وهذا يوم كل شهدائنا ومع عودة عدة دول إلى الانفتاح على الأسد بقينا ثابتين حيث لم يجرؤ الآخرون

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